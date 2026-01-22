Сценарий к фильму о Бэтмене напишет Кристина Ходсон, известная по «Хищным птицам»

Сценаристом фильма «Отважный и смелый» о Бэтмене и Робине станет Кристина Ходсон, сообщает The Hollywood Reporter.
Ходсон известна как сценарист фильмов «Бамблби» и «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Режиссером «Отважного и смелого» выступит Энди Мускьетти — создатель фильмов «Оно» и «Флэш», а также сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри».
«Отважный и смелый» станет перезапуском серии фильмов о Бэтмене в рамках новой вселенной DC. Он не будет связан с «Бэтменом» Мэтта Ривза, главную роль в котором играет Роберт Паттинсон, и должен будет существенно отличаться от него по тону и визуальному стилю.
Картина войдет в первую главу обновленной вселенной DC под названием «Боги и монстры». В нее также входят уже вышедший «Супермен», предстоящая «Супергерл» и другие проекты, находящиеся в разработке: «Авторитеты», «Болотная тварь» и несколько сериалов. Медиафраншизу перезапустили сценарист и режиссер Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран.