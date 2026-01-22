Пилоту, посадившему самолет в поле под Новосибирском, предъявили иск на 118 млн рублей

Пилоту Airbus A320 «Уральских авиалиний» Сергею Белову, который в 2023 году посадил самолет в поле, предъявили требование о возмещении ущерба на 118,9 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Согласно документам, при столкновении с землей у самолета были повреждены «правая створка ниши шасси, три лопатки вентилятора правого двигателя», а также «колеса в количестве 6 штук и тормоза в количестве 4 штук». Защита пилота Сергея Белова считает, что экспертиза проводилась некорректно и с большим количеством ошибок. Адвокат подчеркнул, что в материалах дела нет мотивированного документального подтверждения размера ущерба.
«Мне сказали, что у меня хватит денег оплатить все. Как бы это ни было цинично, даже на мой автомобиль наложен арест. Предлагают признать вину, тогда обойдусь малой кровью. За пассажира написали жалобу [на меня] и дали ему подписать. Пытаются сделать все, чтобы загнать экипаж в угол», — сказал Белов в комментарии Ura.ru.
Пассажирский самолет «Уральских авиалиний», который летел из Сочи в Омск, сел в поле в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября 2023 года. Во время полета пилоты пожаловались на нерабочую гидравлическую систему, с помощью которой происходит управление самолетом, в том числе рулем и закрылками. Экипаж решил лететь в Новосибирск, где более длинная посадочная полоса. Однако в процессе стало понятно, что расход топлива слишком большой и до аэропорта судно не дотянет, поэтому им пришлось выбирать площадку с воздуха.
Позже в Росавиации сообщили, что самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле в результате ошибки пилотов и нехватки топлива. По версии исследователей, капитан лайнера Airbus A320 «Уральских авиалиний» Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов не обратили внимания на индикаторы, показывавшие, что самолет летит с выпущенным шасси, из-за этого топливо сгорело слишком быстро. По этим данным, у лайнера отказала «зеленая» гидросистема во время выпуска шасси при заходе на посадку в Омске. Пилоты решили уйти на второй круг и при маневре перевели кран уборки/выпуска шасси в положение «уборка», однако стойки остались на месте.
Как говорилось в отчете, Семенов и Белов этого не заметили, потому что ориентировались на положение крана, говорится в отчете, и поэтому рассчитали расход топлива без учета дополнительной нагрузки. Когда пилоты взяли курс на запасной аэродром Новосибирска, в котором есть рембаза, долететь им не удалось, и они были вынуждены приземлиться в поле.
На борту в тот момент находилось более 165 человек, никто из них не получил серьезных травм. При этом авиакомпания тогда отмечала, что в результате жесткой посадки лайнер не получил серьезных повреждений и в скором времени вернется к полетам.