Battlefield 6 стала самой продаваемой игрой 2025 года в США, сообщает Мэт Пискателла, старший директор и консультант по индустрии видеоигр в аналитической компании Circana.
Из всей серии Battlefield компании Electronic Arts это первая игра, добившаяся такого результата.
Топ-10 продаваемых в США игр за 2025 год:
- Battlefield 6
- NBA 2K26
- Borderlands 4
- Monster Hunter Wilds
- Call of Duty: Black Ops 7
- Madden NFL 26
- EA Sports College Football 26
- EA Sports FC 26
- The Elder Scrolls IV: Oblivion: Remastered
- Call of Duty: Black Ops 6
Самой продаваемой в декабре 2025 года игрой стала Call of Duty: Black Ops 7, занявшая пятое место в общем годовом рейтинге по объему выручки.
В декабре также выросли расходы на игровое «железо»: они увеличились на 6% в годовом исчислении и достигли 1,2 млрд долларов. Лидером продаж стала Nintendo Switch 2, на втором месте оказалась PlayStation 5.