Компания Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира, который составила консалтинговая фирма Brand Finance. По подсчетам, стоимость технологического гиганта составила 607,6 млрд долларов.
Apple подорожала на 6%. Еще более внушительного роста добилась Microsoft: она оказалась на второй строчке списка со стоимостью 565,2 млрд. Третье место в перечне получил Google, который оценили в 433,1 млрд долларов.
Следом за тройкой лидеров расположилась Amazon, которая стоит 369,9 млрд. Пятерку замкнула Nvidia с 184,3 млрд — она обошла подорожавший почти вдвое TikTok, Walmart, Samsung и Facebook*. В прошлом году компания была лишь девятой.
Аналитики признали YouTube самым сильным брендом в мире, а китайский WeChat — вторым. Microsoft обошел по силе бренда (его измеряли с помощью индекса BSI) Google и LEGO и занял третью позицию.
Более половины наиболее ценных брендов оказались из США, 15% — из Китая, еще 5,6% — из Германии. Россия не вошла в топ-10 стран с наибольшим числом ценнейших мировых брендов.
* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.