Российские полярники вырастили арбузы на станции «Восток»

На станции «Восток» в Антарктиде российские ученые разбили собственную оранжерею. За пять лет им удалось вырастить более 200 видов растений — от помидоров до арбузов. Об этом сообщает Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ).
Эксперимент «Растения» реализуется с 2020 года совместно с Агрофизическим НИИ и Институтом медико-биологических проблем РАН. Культивируются они в специальных фитокомплексах-оранжереях с искусственным светом и системой регуляции климата.
Урожай — горчица, щавель, сельдерей, петрушка, укроп, перцы, огурцы и другие овощи и зелень — уже стал постоянной частью рациона полярников. В планах ученых — начать выращивать садовую землянику.
«Процесс выращивания и наблюдения за развитием растений вызывает живой интерес у полярников и положительным образом отражается на их психолого-эмоциональном состоянии. Наблюдение за развитием плодов — это особое удовольствие. Появление крошечных арбузиков в фитокомплексе стало для нас большой радостью», — рассказал ведущий геофизик станции «Восток» 70-й РАЭ Сергей Ступников.