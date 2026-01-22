Сыгравшие хоккеистов актеры сериала «Жаркое соперничество» поучаствуют в эстафете олимпийского огня

Актеры Хадсон Уильямс и Коннор Сторри, снявшиеся в завирусившемся в сети сериале «Жаркое соперничество», поучаствуют в эстафете олимпийского огня. Об этом сообщил Variety.
Артисты пронесут факел на одном из участков пути эстафеты. Когда это случится и где, пока не уточняется. Участие Уильямса и Сторри символично: в сериале они сыграли хоккеистов, мечтающих об Олимпиаде.
Олимпийский огонь по традиции зажигают в греческой Олимпии и доставляют на стадион, где проходит церемония открытия Олимпийских игр. В 2026 году зимняя Олимпиада развернется в Италии. Открытие Игр запланировано на 6 февраля, оно состоится в Милане.
Канадский сериал «Жаркое соперничество» вышел в ноябре на стриминговом сервисе Crave, а также нескольких других площадках. В его основу легла серия романов Рейчел Рид «Game Changers». В центре истории оказались хоккеисты из разных стран, связанные запутанными взаимоотношениями и серьезными спортивными амбициями.
Проект понравился зрителям и завирусился в соцсетях благодаря своим романтическим линиям. На портале Rotten Tomatoes у сериала 98% свежести. Шоу уже продлили на второй сезон.