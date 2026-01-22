Мартин Шорт испортил торт на свадьбе Селены Гомес

Американский актер и комик Мартин Шорт признался на шоу Джимии Киммела, что испортил торт на свадьбе своей коллеги по сериалу «Убийства в одном здании» Селены Гомес.
Шорт отметил, что торжество было прекрасным — и все прошло идеально, кроме свадебной вечеринки. Во время него он случайно разрезал торт еще до того, как его представили молодоженам.
Шорт сидел за одним столом вместе с другими коллегами по «Убийствам в одном здании». Актер Стив Мартин хотел уйти с праздника пораньше, и тогда Шорт решил угостить его тортом перед уходом.
«Может, я выпил коктейль, не знаю. Но я сказал: „О, Стив, ты не можешь уйти!“. У меня в руке была вилка. „Ты не можешь уйти без кусочка свадебного торта!“. И я разрезал свадебный торт с одной стороны, потом с другой, и тут все в нашей компании закричали: „Марти!“», — вспомнил Шорт.
Комик пояснил, что его смутил размер торта — он был небольшим. Актер посчитал, что организаторы свадьбы заготовили такие же торты для каждого сектора с гостями. Но оказалось, что торт был один — и он предназначался Гомес и ее жениху Бенни Бланко.
«Я пытался поправить его вилкой. Это было ужасно. Это было примерно за час до того, как его должны были вручить. И поэтому я повернулся к Полу Радду и сказал: „Может, просто уйти?“» — поделился Шорт.
Гости свадьбы вызвали свадебного координатора, чтобы он разобрался с проблемой. Следом за ним к ним вышел шеф-повар.
«Он был похож на француза, кричал: „Что, черт возьми, здесь произошло?“. Потом торту сделали операцию, и в итоге получилось что‑то вроде голливудского свадебного торта: красиво, но немного подкорректировано», — рассказал Шорт.
Актер признался, что хотел скрыть инцидент от невесты и просил коллег не рассказывать ей о нем хотя бы месяц. «Я все время повторял: „Ребята, мы не можем позволить Селене узнать об этом!“ — вспомнил он.
Но секрет не продержался долго. „Когда я уходил, подошла Селена и сказала: ‚Эй, Марти! Я слышала, ты пытался съесть мой торт!‘ — посмеялся Мартин.