В подборках есть разные форматы — от культурных точек до мест, где можно просто переключиться после учебы и провести время своей компанией или же познакомиться с кем-то новым. Например, посетить «Хогвартс Холл» в Новосибирске (да, такой есть!), литературный коктейль-бар в Доме писателя в Екатеринбурге или камерный театр с атмосферой XVIII века в Казани.