Daily Mail: Бруклин Бекхэм хочет выпустить откровенные мемуары после скандала с семьей

Разразившийся скандал между Бруклином Бэкхемом и его семьей подтолкнул сына звездной пары на написание собственных мемуаров. Теперь он рассматривает возможность заключить сделку на публикацию откровений по образцу книги принца Гарри «Spare», пишет Daily Mail.
По данным СМИ, у Бруклина уже несколько лет есть литературный агент, который постоянно отбивается от предложений издателей, стремящихся монетизировать имя Бекхэма. Неоднократно обсуждались кулинарные книги, фотопроекты и глянцевые издания о стиле жизни, а также постоянно звучали предложения рассказать свою собственную историю.
Бруклин всегда говорил, что ему это неинтересно. Однако его взгляды изменились после обострения семейного конфликта. Старшему сыну Бекхэмов не нравится, что люди «переписывают его историю». Поговорив в семьей Николы Пелц, он понял, что написать книгу — хорошая идея.
Инсайдеры отмечают, что Бекхэмы прекрасно понимают, что поставлено на карту. «Они знают, что нужно быть осторожными. Если они будут давить на него, если публично все отрицать или давать отпор, это только подтолкнет его к дальнейшим действиям. Они извлекли уроки из ошибок других. Это шахматная партия», — говорит источник.
Перед Бруклином есть яркий пример — мемуары Гарри «Spare», выпущенные издательством Penguin Random House. «Он видел, какой успех принесла книга принцу Гарри», — отмечают в СМИ.
Бруклин уже сотрудничал с Penguin Random House, когда выпустил в 2017 году свою фотокнигу «What I See». При этом он ведет переговоры и с другими издательствами. После их завершения, как отмечают в Daily Mail, сын Бэкхемов может обрести беспрецедентную финансовую независимость, контролируя «как свой бренд, так и свою историю, а его образ будет сильно отличаться от образа сына, живущего в тени своих знаменитых родителей».
«Нет сомнений, что книга станет бестселлером. Каждый захочет узнать тайны бренда Бекхэмов», — говорит источник.
В последние месяцы Бруклин и Никола также стали близко общаться с Гарри и Меган. Пары проводили время вместе в неформальной обстановке, в том числе на совместном ужине в доме Сассексов в Монтесито. Бруклин и Никола привлекли к сотрудничеству и юристов, ранее работавших с советниками Сассексов.
Недавно Бруклин Пелц-Бекхэм публично обвинил родителей, Дэвида и Викторию, в многолетних манипуляциях, контроле через прессу и попытках разрушить его брак с Николой Пелц. Это заявление породило волну мемов, сгенерированных видео и нелепых пародий. Дэвид Бекхэм же в ответ на выпад сына сказал, что «детям позволено ошибаться».