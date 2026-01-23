Гарри Стайлз выпустил новый трек и объявил о туре с резиденциями в семи городах мира
«Кристоферы» Стивена Содерберга получили дату релиза — 10 апреля

Кинокомпания Neon назначила дату релиза нового фильма Стивена Содерберга «Кристоферы». Картина выйдет в ограниченный прокат в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе 10 апреля, а позже отправится в общенациональный и мировой прокат. Об этом сообщает Deadline.

Сюжет развернется вокруг родственников, с неприязнью относящихся друг к другу. Они — дети некогда знаменитого художника, которые нанимают художницу-фальсификатора, чтобы та завершила его незаконченные работы для последующей продажи.

Сценарий проекта написал Эд Соломон, ранее работавший с Содербергом над фильмами «Без резких движений» и «Замкнутый круг». Финансированием картины занималась компания Departament M, а исполнительными продюсерами выступили Майкл Шефер и Майк Ларокка.

В картине снялись Иэн МакКеллен («Властелин Колец»), Михаэла Коэл («Черное зеркало»), Джеймс Корден («Выпускной»), а также Джессика Ганнинг («Олененок»).

