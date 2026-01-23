В одной из школ Якутска появился робот-официант

В пресс-службе добавили, что робот может курсировать по заданным точкам без постоянного контроля и умеет переносить сразу несколько подносов, увеличивая пропускную способность столовой. Кроме того, все датчики и мягкий бампер на устройстве исключают столкновения и травмы. BellaBot способен также проигрывать аудиосообщения («Осторожно, горячо!») и привлекать внимание.