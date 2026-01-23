В одной из школ Якутска появился робот-официант

В одной из школ Якутска заработал первый автономный робот-официант BellaBot. Его появление — часть общемирового тренда на роботизацию сервиса, сообщила в телеграм-канале пресс-служба управления образования города.
«Его главная задача — помогать школьникам-дежурным разносить подносы с едой. Дети в восторге, процесс стал быстрее, интереснее и похож на фрагмент из будущего», — рассказала директор МАУ «ЦРО» Варвара Кычкина.
По ее словам, BellaBot — это умная машина, оснащенная системами навигации, датчиками препятствий и несколькими полками-подносами. Он способен самостоятельно строить маршрут по заранее загруженной карте помещения, аккуратно объезжая людей и столы.
В пресс-службе добавили, что робот может курсировать по заданным точкам без постоянного контроля и умеет переносить сразу несколько подносов, увеличивая пропускную способность столовой. Кроме того, все датчики и мягкий бампер на устройстве исключают столкновения и травмы. BellaBot способен также проигрывать аудиосообщения («Осторожно, горячо!») и привлекать внимание.
Пока умного помощника внедрили в тестовом режиме. Если опыт признают успешным, не исключено, что такие роботы появятся и в других крупных школах города.
В сентябре американская компания Dusty Robotics представила робота FieldPrinter, который переносит сложные цифровые чертежи на бетонные плиты строительной площадки. Это позволяет наносить разметку точнее и быстрее.