«Наконец-то и ЦБ, и правительство — да и Государственная дума — подошли к тому, что, видимо, в этом созыве будут внесены предложения по обороту криптовалют», — сказал «Коммерсанту» замглавы думской рабочей группы по регулированию криптовалют Андрей Луговой.