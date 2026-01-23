Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) провела в Москве «первый политический криптофорум» и анонсировала работу над созданием собственной криптовалюты.
Она может получить название «Жириновский-койн», «ВВЖ-койн» или «койн Жириновского». По словам советника руководства партии Дмитрия Шатунова, проект рассматривается как инструмент популяризации цифровых финансов.
Он отметил, что в партии уже предпринимались предварительные шаги в этом направлении и планируют вернуться к реализации после принятия базового закона о легализации оборота криптовалют в России.
«Наконец-то и ЦБ, и правительство — да и Государственная дума — подошли к тому, что, видимо, в этом созыве будут внесены предложения по обороту криптовалют», — сказал «Коммерсанту» замглавы думской рабочей группы по регулированию криптовалют Андрей Луговой.
Он ожидает, что соответствующие инициативы могут быть представлены до июля 2026 года. Правовая основа для развития криптоиндустрии в стране была заложена еще в августе 2024 года.
Тогда Владимир Путин подписал законы, легализующие майнинг, трансграничные расчеты и биржевую торговлю цифровыми активами. Теперь такие операции с криптовалютой можно проводить по экспериментальному правовому режиму (ЭПР).