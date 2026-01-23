Гарри Стайлз выпустил новый трек и объявил о туре с резиденциями в семи городах мира
Посещаемость московских музеев и выставок выросла на 30% за 2025 год

Фото: Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

В 2025 году музеи и выставки Москвы посетили более 22 млн человек — это почти на треть больше показателей предыдущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный Департамент культуры.

Самыми популярными площадками стали Московский зоопарк, музеи-заповедники «Царицыно» и «Останкино и Кусково», Музей Москвы, музей-заповедник «Коломенское — Измайлово» и Государственный Дарвиновский музей.

Роль в повышении посещаемости сыграли масштабные городские акции: «Московскую музейную неделю» посетило более миллиона человек, в акции «Ночь в музее» приняли участие более 550 тыс. человек.

В музейной сфере продолжаются кадровые перестановки. Ольга Галактионова, ранее возглавлявшая ГМИИ им. А.С.Пушкина, назначена директором Третьяковской галереи. Ее преемницей в Пушкинском музее стала Екатерина Проничева, до этого занимавшая пост генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

