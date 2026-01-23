Южная Корея первой в мире приняла закон об искусственном интеллекте

Южная Корея приняла первый в мире комплексный законодательный пакет, регулирующий сферу искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.
Нормативный акт, получивший название «Базовый закон об ИИ», призван укрепить доверие и безопасность в быстрорастущей отрасли. Reuters подчеркивает, что Южная Корея опередила в этом вопросе Евросоюз, чей аналогичный акт будет вводиться поэтапно до 2027 года.
Согласно новым правилам, компании обязаны обеспечить человеческий контроль при использовании ИИ в критических сферах, включая ядерную безопасность, водоснабжение, транспорт, медицину и финансовые оценки.
Закон также требует заблаговременного информирования пользователей о продуктах или услугах, использующих ИИ, и обязательной маркировки контента, если его искусственное происхождение неочевидно. За нарушения предусмотрены штрафы до 30 млн вон (около 1,5 млн рублей).
При этом представители стартапов опасаются, что чрезмерное регулирование может замедлить инновации. Сопредседатель Альянса стартапов Южной Кореи Лим Чжун Вук отметил, что компании станут выбирать более консервативные и менее инновационные подходы, чтобы минимизировать регуляторные риски.
Президент страны Ли Джэ Мён призвал власти учитывать мнение бизнеса и обеспечить адекватную поддержку малым и венчурным компаниям, подчеркнув необходимость баланса между стимулированием отрасли и управлением потенциальными рисками.