Умер бас-гитарист Scorpions Фрэнсис Буххольц

Фото: Francis Buchholz

Умер бывший бас-гитарист группы Scorpions Фрэнсис Буххольц. Об этом сообщил Bild со ссылкой на вдову музыканта Хеллу.

Буххольц скончался в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком в окружении близких. Хелла поблагодарила поклонников по всему миру за поддержку, любовь и веру, которую они дарили ушедшему артисту.

«Вы подарили ему мир, а он в ответ подарил вам свою музыку. Хотя струны затихли, его душа остается в каждой ноте, которую он сыграл, и в каждой жизни, которую затронул», — сказала семья музыканта.

Фрэнсис Буххольц входил в состав Scorpions с 1973 по 1992 год. Когда он начал выступать с группой, ему не было еще и 20 лет. За время его работы в Scorpions, коллектив продал более 30 млн пластинок.

После ухода из группы артист перестал гастролировать и работал консультантом в музыкальной индустрии. Позже он был участником группы Temple of Rock и других. У Буххольца остались жена, сын и дочери-близняшки.

