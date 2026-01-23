Бабушка дизайнера Симона Порта Жакмюса стала первым амбассадором бренда Jacquemus

Лилин Жакмюс родилась в 1946 году и выросла в семье фермеров в Аллейне, небольшой деревне на юге Франции. Ее воспитывала мать-одиночка из Италии. Симон Порт Жакмюс родился в 1990 году. Его мать погибла в автокатастрофе, когда Симону было 18 лет. Спустя год дизайнер основал собственную марку.