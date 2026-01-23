Монголия представила форму сборной для зимних Олимпийских игр
Cеть Rendez-Vous прокомментировала скандальную поездку в Куршевель

Фото: Rendez-Vous

Сеть Rendez-Vous прокомментировала скандальную поездку в Куршевель, из‑за которой она оказалась под угрозой отмены. Официальный комментарий появился в соцсетях ритейлера.

В нем представители компании заявили, что пресс-тур был инициативой команды бутика в Куршевеле. Он работает уже 16 лет, и, как утверждают в сети, «изначально открывался для работы с русскоязычными клиентами».

Поездку приурочили к дню рождения магазина. В ней пригласили «коллег из России и партнеров бренда — инфлюенсеров», с которыми компанию связывает многолетнее сотрудничество. Сотрудники бутика надеялись «выстроить более эффективное взаимодействие» с ними в рамках мероприятия.

«Мы видим, что в текущем контексте эта история вызвала большой резонанс и воспринимается иначе, чем планировалось. Этот отклик мы слышим и учитываем при дальнейших решениях», — подчеркнули в Rendez-Vous.

В компании добавили, что в разные годы она организовывала разные проекты, в том числе в регионах России. Кроме того, у фирму в Краснодарском крае есть собственная эко-ферма.

«Это отдельное направление, которое мы развиваем как долгосрочный проект и часть устойчивости бизнеса. Для нас важно не только развитие бренда, но и вклад в локальные инициативы внутри страны», — заявили представители бренда.

Отдельно они прокомментировали слухи о снижении зарплат сотрудников. Компания заверила, что не сокращала зарплаты. Напротив, фиксированный оклад во всех магазинах увеличили.

«Изменилась именно система начисления процента от продаж. Теперь переменная часть делится на две составляющие: личные продажи консультанта и общий результат магазина. Такой подход позволяет сохранить возможность хорошо зарабатывать на личных результатах и при этом поддерживаем командную работу», — пояснили в сообщении.

По мнению Rendez-Vous, «доход стал более стабильным за счет повышенного оклада». При этом «сотрудник может зарабатывать столько же или больше, чем раньше», подчеркнули в сети.

Сеть Rendez-Vous подверглась критике, когда в сети распространились фото с ВИП-вечеринке на французском горнолыжном курорте Куршевель. Клиенты призвали отметить компанию, а сотрудники пожаловались, что дорогой пресс-тур устроили на фоне снижения доходов рядовых работников. «Афиша Daily» рассказывала подробно о скандале здесь.

