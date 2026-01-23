Сабрина Карпентер и Сет Роген появились в трейлере нового «Маппет-шоу»

Монголия представила форму сборной для зимних Олимпийских игр
В Петербурге планируют ввести платный въезд автомобилей в центр города
В Мексике арестовали экс-участника Олимпийских игр. Его разыскивали более 10 лет
Лина Хиди и Хлоя Файнем появятся в фильме «Красный, белый и королевский синий 2»
Cеть Rendez-Vous прокомментировала скандальную поездку в Куршевель
Врачи в Подмосковье нашли в ухе пациента берушу, застрявшую там два года назад
В Екатеринбурге одобрили снос здания с надписью «Кто мы, откуда, куда мы идем?»
На Аляске студент съел фотографии на выставке, потому что их создали с помощью ИИ
Никосия выбрана лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
В Госдуму внесут законопроект о запрете имитации человеческого голоса при звонках
Бабушка дизайнера Симона Порта Жакмюса стала первым амбассадором бренда Jacquemus
Софи Тернер рассказала, что не собирается смотреть «Рыцаря Семи Королевств»
В Петербурге просят разработать меры по снижению влияния реагентов на животных
Появился треклист нового альбома Гарри Стайлза «Kiss All the Time. Disco Occasionally»
Чемпионат Европы по фехтованию перенесли во Францию, так как Эстония не хотела давать визы россиянам
«Рыцарь Семи Королевств» — самый высоко оцененный сериал вселенной «Игры престолов»
Умер бас-гитарист Scorpions Фрэнсис Буххольц
Arctic Monkeys выпустили песню спустя четыре года молчания
Crocs выпустят обувь в форме LEGO
Южная Корея первой в мире приняла закон об искусственном интеллекте
55 тонн мандаринов купили москвичи на городских ярмарках за два месяца
Сражения на световых мечах в трейлере сериала «Дарт Мол: Повелитель теней»
В одной из школ Якутска появился робот-официант
ЛДПР анонсировала создание собственной криптовалюты — «Жириновский-койн»
Посещаемость московских музеев и выставок выросла на 30% за 2025 год
Женщины в России чаще заказывают готовые салаты, а мужчины — бургеры
Приквел «Игры престолов» «Рыцарь Семи Королевств» стартовал с рекордным показателем для HBO Max
Netflix закрыл сериал «Покинутые» с Леной Хеди и Джиллиан Андерсон после первого сезона

Сабрина Карпентер и Сет Роген появились в трейлере нового «Маппет-шоу»

Фото: Disney Plus/YouTube

Певица Сабрина Карпентер и создатель сериала «Киностудия» Сет Роген появились в трейлере нового «Маппет-шоу». Перезапуск проекта запланирован на 4 февраля, он состоится на телеканале ABC и стриминговом сервисе Disney+.

Одним из продюсеров шоу стал Роген. Помимо него и Карпентер, в проекте появится Майя Рудольф. Спецвыпуск возрожденного «Маппет-шоу» может положить начало новому телесериалу.

Видео: Disney Plus/YouTube

Ролик показал, что зрители увидят любимых героев — Кермита, Рольфа, мисс Пигги. Перезапуск представит режиссер Алекс Тимберс и студии 20th Television, Disney Branded Television, The Muppets Studio и Point Grey Pictures.

Среди исполнительным продюсеров будут Тимберс, Джеймс Уивер и Алекс Макэти, Дэвид Лайтбоди, Ли Слотер, Майкл Штайнбах, Карпентер, Альбертина Риццо, Мэтт Фогель и Эрик Джейкобсон.

«Маппет-шоу» — телепрограмма, выходившая в 1976–1981 годах. Ее создал Джим Хенсон. Героями шоу стали куклы-маппеты, изначально появившиеся в детском шоу «Улица Сезам».

Расскажите друзьям