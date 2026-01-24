Московский клуб Powerhouse находится на грани закрытия из‑за долгов

В Венеции вновь выставили на продажу «проклятый дворец»
Посмотрите первый трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» с подзаголовком «Маршалы»
Сингл Виктории Бекхэм 2001 года стал хитом в Великобритании после скандала с сыном
Fortnite объявил о коллаборации с сериалом «Офис». В игру добавили Майкла Скотта и Дуайта Шрута
Ребекка Фергюсон попросила Тома Круза о вертолете во время болезни на Мальдивах
Робби Уильямс обошел The Beatles по количеству альбомов номер один в Великобритании
В Петербурге планируют ввести платный въезд автомобилей в центр города
Сабрина Карпентер и Сет Роген появились в трейлере нового «Маппет-шоу»
В Мексике арестовали экс-участника Олимпийских игр. Его разыскивали более 10 лет
Лена Хеди и Хлоя Файнман появятся в фильме «Красный, белый и королевский синий-2»
Cеть Rendez-Vous прокомментировала скандальную поездку в Куршевель
Врачи в Подмосковье нашли в ухе пациента берушу, застрявшую там два года назад
Монголия представила форму сборной для зимних Олимпийских игр
В Екатеринбурге одобрили снос здания с надписью «Кто мы, откуда, куда мы идем?»
На Аляске студент съел фотографии на выставке, потому что их создали с помощью ИИ
Никосия выбрана лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
В Госдуму внесут законопроект о запрете имитации человеческого голоса при звонках
Бабушка дизайнера Симона Порта Жакмюса стала первым амбассадором бренда Jacquemus
Софи Тернер рассказала, что не собирается смотреть «Рыцаря Семи Королевств»
В Петербурге просят разработать меры по снижению влияния реагентов на животных
Появился треклист нового альбома Гарри Стайлза «Kiss All the Time. Disco Occasionally»
Чемпионат Европы по фехтованию перенесли во Францию, так как Эстония не хотела давать визы россиянам
«Рыцарь Семи Королевств» — самый высоко оцененный сериал вселенной «Игры престолов»
Умер бас-гитарист Scorpions Фрэнсис Буххольц
Arctic Monkeys выпустили песню спустя четыре года молчания
Crocs выпустят обувь в форме LEGO
Южная Корея первой в мире приняла закон об искусственном интеллекте
55 тонн мандаринов купили москвичи на городских ярмарках за два месяца

Московский клуб Powerhouse находится на грани закрытия из‑за долгов

Фото: @Powerhouse

Один из старейших независимых музыкальных клубов Москвы Powerhouse («Дом Силы») оказался на грани закрытия.

Команда площадки опубликовала в соцсетях обращение, признав, что клуб накопил огромные долги, которые не может погасить собственными силами.

«Мы не готовы к тому, чтобы просто закрыть двери. Потому что Powerhouse — это не двери. Не особняк с двором, не сцена и не студия. Это прежде всего люди. Те, кто сыграл тут свой первый концерт и встретил первый рассвет после вечеринки. Те, кто работает в Доме уже 10 лет, и те, кто недавно зашел сюда впервые. Те, кто одержим идеей музыкальной сцены города, и те, кто просто приходит, чтобы увидеть своих друзей. Люди, ради которых все это держится уже больше 12 лет, и люди, которые это держат своими руками», — говорится в сообщении.
 

Причины кризиса объясняются сложной экономической ситуацией последних шести лет, в течение которых площадка существовала «в относительном экономическом нуле». Руководство признает возможные управленческие ошибки, но отмечает, что текущая ситуация во многом обусловлена внешними обстоятельствами.

Сейчас команда предпринимает последние попытки спасти клуб. В ближайшее время будет объявлено о серии поддерживающих мероприятий, и уже открыт сбор средств через прямые донаты и продажу мерча.

«Что будет дальше — зависит от того, как бы хотели ответить на этот вопрос вы. Без вас нас не было и не будет. Что бы ни случилось дальше, знайте, что мы вас очень любим и благодарны за все», — подчеркивается в конце обращения.

