Американский скалолаз поднялся на 101-этажный небоскреб без страховки

Фото: @netflixsports

Американский скалолаз Алекс Хоннольд забрался на самое высокое здание Тайваня ― 508-метровый небоскреб Тайбэй 101 ― без какого-либо страховочного снаряжения. Об этом сообщает телеканал Channel News Asia (CNA).

На покорение 101-этажного здания Хоннольду потребовалось 90 минут. За его рискованным трюком наблюдали сотни зрителей у подножия башни, а некоторые смотрели прямо из окон небоскреба ― фотографировали скалолаза и стучали ему по стеклу. 

Самым сложным участком стали 64 этажа средней части — так называемые «бамбуковые коробки», которые придают небоскребу характерный облик. Периодически Хоннольду приходилось преодолевать крупные декоративные элементы, выступающие из башни. 

Завершив восхождение, он восхитился видом, но побоялся упасть из-за ветра. «Это было что-то вроде: какой вид, невероятно, какой прекрасный день. Было очень ветрено, так что я думал: только бы не сорваться со шпиля. Пытался нормально удерживать баланс. Но все равно — какое невероятное место, какой потрясающий способ увидеть Тайбэй», ― отметил скалолаз. 

Он признался, что мечтал покорить этот небоскреб в течение 10 лет. При этом, по словам Хоннольда, подъем на здание значительно отличается от покорения естественных вершин.

Восхождение в прямом эфире транслировал Netflix. Шоу вызвало не только восторг, но и тревогу — многие обсуждали этическую сторону прямой трансляции столь рискованного предприятия. Некоторые задались вопросом, почему Хоннольд продолжает лазать без страховки, учитывая, что он женат и воспитывает двух маленьких дочерей.

Хоннольд стал первым человеком, который забрался на Тайбэй 101 без веревки, страховочной системы и защитной сетки. Однако он не первый, кто вообще поднялся на этот огромный небоскреб. Скалолаз Ален Робер, которого прозвали французским Человеком-пауком, поднялся на здание в Рождество 2004 года — в ходе торжественного открытия небоскреба, который тогда был самым высоким в мире.

Алекс Хоннольд, которому сейчас 40 лет, стал всемирно известен в 2017 году. Тогда он поднялся без страховки на 910-метровый гранитный монолит Эль-Капитан в парке Йосемити. Этот скальный маршрут считается одним из самых опасных в мире. 

