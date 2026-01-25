Во Франции кот преодолел 250 км через границу, чтобы вернуться домой спустя пять месяцев

Во Франции кот по кличке Филу самостоятельно вернулся к хозяевам спустя пять месяцев и 250 километров пути, преодолев границу между Испанией и Францией.
В начале августа 2025 года Патрик и Эвелин Сир возвращались из поездки в Испанию, когда на одной из придорожных остановок в Каталонии их кот незаметно выпрыгнул из приоткрытого окна автодома.
Хозяева заметили пропажу лишь спустя несколько часов, уже на территории Франции. Несмотря на немедленные поиски, оповещение местных служб и даже ночные выезды к месту исчезновения, найти Филу не удавалось. Со временем семья смирилась с потерей.
Но 9 января 2026 года жительница соседней деревни Омс, Элен, обнаружила у своего дома истощенного и продрогшего черно-белого кота. Она отвезла его к ветеринару, где сканирование выявило микрочип с данными хозяев — Патрика и Эвелин Сиров. Контакты в базе оказались устаревшими, но по указанному адресу женщина смогла разыскать владельцев.
Патрик немедленно отправился в Омс и узнал в изможденном животном своего Филу. Как именно кот проделал путь в 250 километров через горы, дороги и границу, остается загадкой. По словам зоологов, кошки обладают уникальной пространственной памятью, позволяющей им ориентироваться по запахам и звукам на огромных расстояниях.