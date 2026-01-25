Во Франции кот преодолел 250 км через границу, чтобы вернуться домой спустя пять месяцев
«Мы живем среди призраков, которых создали сами»: блогер сделал лампу, реагирующую на радиоволны

Фото: Rootkid/YouTube

Художник и ютубер Rootkid создал лампу, которая визуализирует электромагнитное излучение. Он назвал устройство Spectrum Slit («спектральная щель»).

Светильник воспринимает, в частности, ту часть спектра, которая лежит между 2,4 и 5 гигагерцами. Именно на этих частотах передаются данные между беспроводными девайсами через Wi-Fi и Bluetooth. 

Лампа вспыхивает, реагируя на каждое загруженное видео или отправленное сообщение, просмотр сериала или обновление ленты в соцсетях.

Видео: Rootkid/YouTube

Программа следит за диапазоном от 2,4 до 5 гигагерц и делит его на 64 участка, каждый из которых управляет яркостью «полосы» теплых желтых светодиодов. Чем сильнее сигнал, тем ярче светится соответствующий сегмент.

Светильник также издает гудение и вибрацию, частота которых зависит от яркости LED-полосы. Тон гула меняется в зависимости от того, растет или падает трафик. 

«Когда устройство работает, можно услышать каждый всплеск передачи данных… если честно, довольно тревожно», ― признается художник. В конце ролика на ютубе он стоит в комнате, залитой теплым желтым светом, и рассуждает: «Мы живем в окружении призраков, которых создали сами».  

