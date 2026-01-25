Мошенники начали использовать ИИ-порно с лицом жертв

В России злоумышленники под видом коллекторов начали вымогать деньги, угрожая распространением сгенерированной порнографии с лицом жертвы. О новой мошеннической схеме предупредили в МВД.
В одном из случаев неизвестный неоднократно звонил женщине от имени коллекторской организации и принуждал совершить онлайн-платеж.
««Коллектор» угрожал распространением сгенерированных нейросетью порнографических изображений, порочащих честь и достоинство потерпевшей», ― отметила официальная представительница МВД Ирина Волк.
По ее словам, действия мошенника могли причинить существенный вред законным правам потерпевшей, интересам ее близких.
Перед Новым годом злоумышленники обманывали россиян c помощью игры в «Тайного Санту». Они рассылали предложения вроде «Давай порадуем детишек: ты купишь моему ребенку, а я твоему», но получив подарок, ничего не отправляли в ответ.