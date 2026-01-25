Тикток-блогер Хаби Лейм продал права на создание своих ИИ-копий почти за 1 млрд долларов

Самый популярный блогер в истории тиктока с 270 млн подписчиков Хаби Лейм частично продал свою компанию Step Distinctive Limited американской фирме Rich Sparkle Holdings за 975 млн долларов.
По условиям соглашения, на следующие три года компания получает эксклюзивное право управлять всеми способами заработка Лейме по всему миру — от рекламы и лицензирования до продажи товаров под его именем.
Таким образом, теперь доходы блогера будут напрямую зависеть от общего успеха всего бизнеса, который строится вокруг его имени, а не только от отдельных рекламных контрактов.
«Это не просто приобретение доли, а революция в глобальной модели контентной электронной коммерции», — заявили в Rich Sparkle.
Одним из самых инновационных элементов сделки стало согласие Лейме на создание его цифрового двойника на основе искусственного интеллекта. Эта ИИ-копия, наделенная его лицом, голосом и манерой поведения, сможет вести трансляции и заниматься коммерцией на разных языках круглосуточно, значительно расширяя охват и возможности бренда.