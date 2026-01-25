OpenAI планирует отказаться от простых подписок и брать процент от дохода юзера, если ИИ помог ему

Во Франции кот преодолел 250 км через границу, чтобы вернуться домой спустя пять месяцев
Продажи новых электромобилей в России упали на 30% в 2025 году
Новый альбом BTS стал самым ожидаемым релизом в Spotify
Тикток-блогер Хаби Лейм продал права на создание своих ИИ-копии за почти 1 млрд долларов
В Германии спустя 270 лет работы закрылся трактир, в котором бывали Ницше и Гейне
Мошенники начали использовать ИИ-порно с лицом жертв
«Мы живем среди призраков, которых создали сами»: блогер сделал лампу, реагирующую на радиоволны
Умер эпидемиолог Уильям Фейги, чья стратегия вакцинации помогла победить оспу
Минпросвещения предложило блокировать сайты с готовыми домашними заданиями
Тест для беременных по выявлению синдрома Дауна у плода включили в ОМС
В 2026 году музыкальный фестиваль Balad Beast в Аль-Баладе пройдет 29–30 января
Американский скалолаз поднялся на 101-этажный небоскреб без страховки
В Совфеде предложили открыть российский аналог Диснейленда под названием «Чебурляндия»
Тренер российского футбольного клуба использовал в работе ChatGPT
Dr Pepper сделал рекламу с джинглом, который в шутку придумала пользовательница тиктока
В Самаре слон сбежал из цирка и успел погулять по улицам города
Посмотрите первый трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» с подзаголовком «Маршалы»
В Венеции вновь выставили на продажу «проклятый дворец»
Сингл Виктории Бекхэм 2001 года стал хитом в Великобритании после скандала с сыном
Fortnite объявил о коллаборации с сериалом «Офис». В игру добавили Майкла Скотта и Дуайта Шрута
Ребекка Фергюсон попросила Тома Круза о вертолете во время болезни на Мальдивах
Робби Уильямс обошел The Beatles по количеству альбомов номер один в Великобритании
В Петербурге планируют ввести платный въезд автомобилей в центр города
Сабрина Карпентер и Сет Роген появились в трейлере нового «Маппет-шоу»
В Мексике арестовали экс-участника Олимпийских игр. Его разыскивали более 10 лет
Лена Хеди и Хлоя Файнман появятся в фильме «Красный, белый и королевский синий-2»
Cеть Rendez-Vous прокомментировала скандальную поездку в Куршевель
Врачи в Подмосковье нашли в ухе пациента берушу, застрявшую там два года назад

OpenAI планирует отказаться от простых подписок и брать процент от дохода юзера, если ИИ помог ему

Фото: Levart_Photographer/Unsplash

OpenAI в будущем может вместо фиксированных подписок внедрять схемы, при которых ее доход будет напрямую зависеть от коммерческих успехов клиентов, использующих ее технологии. Об этом рассказала финансовый директор OpenAI Сара Фрайар.

В качестве примера она привела фармацевтическую отрасль. Так, например, если партнер-разработчик лекарств с помощью инструментов OpenAI создаст новый препарат, компания может претендовать на роялти от его будущих продаж.

«Идея в том, чтобы наши интересы были на одной стороне: мы зарабатываем, когда зарабатывают наши клиенты», — пояснила она.

Сегодня OpenAI превратилась в сложную, многогранную структуру. Она работает с несколькими облачными и чиповыми партнерами, а ее продуктовый портфель расширился далеко за пределы ChatGPT, включив видео-генератор Sora, корпоративные решения, отраслевые продукты и исследовательские платформы.

Соответственно, усложнились и способы монетизации. От единственной потребительской подписки OpenAI перешла к многоуровневым тарифам, моделям SaaS (программное обеспечение как услуга) и кредитным системам для интенсивных задач. Следующим шагом, по словам Фрайар, станет интеграция рекламы, коммерции и уже упомянутых лицензионных схем, привязанных к результатам.

Расскажите друзьям