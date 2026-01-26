Константин Плотников в роли Горшка в новом трейлере «Король и Шут. Навсегда»

«Кинопоиск» показал новый трейлер полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда». Премьера состоится 19 февраля.
Фильм станет продолжением сериала, действие которого разворачивается в музыкальной вселенной легендарной группы. По сюжету сказочный мир, созданный песнями «Короля и Шута», оказывается под угрозой уничтожения из-за армии мертвецов, воскрешенных злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных, герой по имени Горшок похищает из реального мира лидера группы Андрея Князева и переносит из реальности в сказку.
К своим ролям вернулись Константин Плотников — Горшок, Влад Коноплев — Князь, Дарья Мельникова — Вдова, Вера Вольт — Принцесса, Илья Хвостиков — Кочерыжка. Некроманта сыграет Илья Гришин. В картине также снимутся Гоша Куценко, участники группы Jane Air и вокалистка The Hatters Анна Музыченко.
Режиссером фильма стал постановщик сериала Рустам Мосафир. Он также стал соавтором сценария совместно с Александром Бузиным.
Сериал «Король и Шут» вышел в 2023 году и занял первое место по просмотрам на «Кинопоиске». Вдова покойного вокалиста группы Михаила Горшенева Ольга Горшенева раскритиковала проект, заявив, что образ Горшка «не соответствует действительности». Она посоветовала режиссеру Мосафиру «нырнуть глубже, а не транслировать поверхностно картину в массы, основываясь на мнении двух людей».