СМИ: Михаэль Шумахер больше не прикован к постели

57-летний автогонщик получает круглосуточный медицинский уход. По данным СМИ, такое лечение обходится семье Шумахера в десятки тысяч фунтов стерлингов в неделю. Живет Михаэль в огромном особняке в Лас-Брисас на Майорке, стоимость которого оценивается в 30 млн фунтов стерлингов (более 3 млрд рублей).