Третья часть «Аватара» показала рекордное падение сборов в мировом прокате

Третий фильм саги Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел» продемонстрировал самое резкое падение кассовых сборов за все время своего показа. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
На прошедшем уик-энде сборы картины за рубежом сократились на 52%, и фильм заработал около 7 млн долларов.
Общая мировая касса третьего «Аватара» достигла 1,38 млрд долларов. Этот результат сделал Джеймса Кэмерона единственным режиссером в истории, четыре фильма которого преодолели рубеж в миллиард долларов.
Впервые Кэмерон покорил эту планку с «Титаником», вышедшим на экраны в 1997 году. Романтическая драма с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет на сегодняшний день собрала в мировом прокате 2,2 млрд долларов.
Миллиардные сборы имеют и предыдущие две части «Аватара»: «Аватар: Путь воды» — 2,3 млрд, а первая часть — 2,9 млрд долларов. Дебютный фильм франшизы, выпущенный в 2009 году, до сих пор остается самым кассовым в истории кино.