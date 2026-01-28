Спрос на осиновые колья у россиян в 2025 году вырос в четыре раза

Спрос россиян на магические атрибуты в 2025 году вырос на 50% по сравнению с 2024 годом, пишет ТАСС со ссылкой на данные компании АТОЛ.



Наиболее востребованными магическими атрибутами стали обереги. Их продажи в 2025 году выросли сразу в 2,2 раза. В среднем один оберег россияне приобретали за 498 рублей (это на 33% дешевле, чем в 2024 году). Осиновые колья стали покупать в четыре раза больше, чем в прошлом году. Средний чек покупки, однако, уменьшился на 6% и составил 333 рубля.



Спрос на стеклянные шары увеличился на 101%, на кукол вуду — на 63%, на маятники для биолокации — на 34%, на черные свечи — на 8%, на полынь — в 2,6 раза. Руны покупали на 54% больше. Их россияне в среднем приобретали за 672 рубля — на 16% дешевле, чем в 2024 году. В то же время спрос жителей России на карты таро снизился на 5%, а средняя цена составила 654 рубля за колоду (на 2% дешевле, чем в 2024 году).



Недавно стало известно, что каждый пятый россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли. 16% респондентов не сомневаются, что люди и динозавры жили в одно время. Около 39% верят в существование ведьм и колдунов, а 34% в то, что экстрасенсы могут предсказывать будущее.