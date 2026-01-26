Бренд Levi’s запустил образовательный проект для молодых людей, чтобы научить их зашивать одежду

Дональд Трамп рассказал, что не посетит Супербоул, и раскритиковал его хедлайнеров
Сериал-продолжение «Рассказа служанки» получил дату релиза
Ариана Гранде рассказала, что может взять перерыв в работе
Иностранцам с судимостью могут запретить получать российское гражданство
Салли Хокинс снимется в новой экранизации «Элоизы»
«Смешарики» сделали свою версию мема с пингвином-нигилистом
Режиссерский дебют Кита Харингтона покажут на Манчестерском кинофестивале
Морган Фриман назвал свои любимые кинороли
Внуково стало самым непунктуальным аэропортом в Москве в 2025 году
ChatGPT использует информацию из энциклопедии Илона Маска Grokipedia
Лувр закрылся уже в четвертый раз из‑за забастовок сотрудников
58% сотрудников в России рассказали, что не готовы терпеть начальника-абьюзера
В Милане откроют для публики фреску Леонардо да Винчи в замке Сфорца
Третья часть «Аватара» показала рекордное падение сборов в мировом прокате
«Жильца» Хичкока переформатировали в вертикальную микродраму
Роберт Паттинсон создавал эмбиент-музыку во время съемок «Бэтмена»
«Читай-город»: Достоевский стал самым популярным писателем у россиян в 2025 году
Тихон Жизневский и Ольга Лерман в трейлере сериала «Время счастливых»
Сэм Рейми не планирует возвращаться ко вселенной «Человека-паука»
По мультику «Приключения поросенка Фунтика» снимут полнометражный фильм с живыми актерами
ВЦИОМ: россияне потратили на Новый год в среднем 64,4 тыс. рублей
Госдума планирует ограничить платный прием в колледжах по непрофильным направлениям
Доналл Глисон сообщил, что работа над вторым сезоном сериала «Газета» уже началась
Сильный снегопад в Москве продлится более двух суток
СМИ сообщают об улучшении состояния Михаэля Шумахера
«Чилить» — самый популярный глагол в России за последние годы
Константин Плотников в роли Горшка в новом трейлере «Король и Шут. Навсегда»
Патриция Кларксон снимется в новом фильме Мартина Скорсезе «Что происходит ночью»

Бренд Levi’s запустил образовательный проект для молодых людей, чтобы научить их зашивать одежду

Фото: Levi’s

Компания Levi Strauss & Co. запустила образовательный проект Levi's Wear Longer для обучение молодых людей основам ремонта одежды.

С помощью программы учащиеся 9−12 классов в школах США смогут получить навыки работы с вещами — от пришивания пуговиц до подгонки. Цель Levi's — помочь молодым людям продлить срок службы нарядов, чтобы уменьшить количество выбрасываемых вещей и развивать культуру потребления. Новое исследование, проведенное по заказу бренда, показало, что 41% представителей поколения Z не имеют каких-либо навыков по ремонту одежды. 

Сотрудники Levi Strauss & Co. будут вести практические мастер-классы в школах. Проект стартует с занятия в Сан-Франциско с мастер-класса для местных школьников, а затем перейдет в другие регионы США.

Недавно первым амбассадором бренда Jacquemus стала бабушка дизайнера Симона Порта Жакмюса — Лилин Жакмюс. По словам модельера, это «самая особенная женщина» в его жизни.

Расскажите друзьям