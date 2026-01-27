В России выступит альтернативная рок-группа Saliva из США

Широкую популярность группа приобрела в 2000 году, когда ее песня «Your Disease» стала саундтреком к фильму «Дракула 2000». В 2002-м вокалист Saliva Джози Скотт исполнил с Чедом Крюгером из Nickelback песню «Hero», ставшей саундтреком к фильму «Человек-Паук». Скотт покинул коллектив в 2011 году, а на его место пришел Бобби Амару.