В Японии простились с двумя пандами, которые отправились обратно в Китай

С раннего утра сотни поклонников собрались у зоопарка, чтобы проводить панд, хотя самих животных уже не было видно. Среди них были люди, специально приехавшие из других префектур, а также те, кто пришел с плюшевыми игрушками, чтобы символически попрощаться.