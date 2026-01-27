Родители и школы США подали в суд на гигантов соцсетей из‑за зависимости детей

Истцы требуют не только значительной финансовой компенсации, но и судебного запрета, который обязал бы компании пересмотреть дизайн своих платформ. Речь идет об изменении таких функций, как бесконечная лента и автовоспроизведение видео, а также о создании обязательных отраслевых стандартов безопасности для защиты несовершеннолетних пользователей.