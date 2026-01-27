Сидни Суини завесила бюстгальтерами Знак Голливуда для рекламы своего бренда нижнего белья
Президент Мексики попросила Южную Корею организовать больше концертов BTS

Фото: @bts.bighitofficial

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум направила дипломатическое письмо своему коллеге президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну с официальной просьбой организовать больше концертов группы BTS на территории Мексики. Об этом сообщает The Guardian.

Шейнбаум также упомянула это на своей ежедневной утренней пресс-конференции. «Все хотят пойти. Около миллиона молодых людей хотели бы купить билеты, но в наличии всего 150 тыс.», — сказала президент.

20 марта выйдет новый альбом группы BTS «Arirang». Это будет первый полноценный групповой релиз коллектива почти за четыре года. После альбома-антологии «Proof», вышедшего в июне 2022-го, участники группы взяли паузу в совместной деятельности для прохождения обязательной военной службы, а также занимались сольными проектами. Альбом уже возглавил рейтинг Spotify «Countdown Charts Global», отслеживающий, какие будущие релизы пользователи чаще всего добавляют в предварительные сохранения.

После релиза пластинки BTS отправятся в мировой тур. Группа посетит страны Азии, Европы, Северной и Южной Америки, а также Австралию. Тур начнется в апреле этого года с нескольких концертов в Кояне (Южная Корея) и Токио (Япония). Всего запланировано 79 выступлений.

