Enter Shikari анонсировали самый масштабный тур в своей истории

Фото: @entershikari

Британская рок-группа Enter Shikari объявила о масштабном международном турне на 2026 год, которое станет самым большим в их карьере. Продажа билетов стартует 30 января.

В рамках тура коллектив впервые выступит на крупнейших аренах Германии и даст два концерта подряд в лондонском Alexandra Palace. Перед европейскими выступлениями группа в мае 2026 года отправится в Австралию, где даст восемь концертов при участии специального гостя — проекта Grandson.

Европейская часть тура стартует 3 ноября в Гамбурге, и первое сольное выступление пройдет на немецкой арене Mitsubishi Electric Halle в Дюссельдорфе перед 7500 зрителей. Также музыканты впервые сыграют в Глазго на площадке OVO Hydro.

1/3
2/3
3/3

«Я не могу рассказать о многих деталях, но это будет наше самое захватывающее шоу», — пообещал фронтмен Ру Рейнолдс. Как и в предыдущих турах, группа продолжит поддерживать локальную музыкальную сцену.

С каждого проданного билета в Великобритании 1 фунт стерлингов будет направлен в фонд LIVE Trust, который занимается сохранением малых концертных площадок и поддержкой начинающих исполнителей. Эту инициативу ранее поддержали такие артисты, как Coldplay и Сэм Фендер.

