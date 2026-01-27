Якутский скульптор создал статую лошади из конского навоза

Теперь фигура лошади, символизирующая наступивший 2026 год, украшает его двор. «С декабря начал лепить из навоза лошадь. Должен был завершить, как обычно, до Нового года. Но было холодно, и пришлось частью сырья утеплять коровник», — рассказал автор.