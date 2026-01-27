Сидни Суини завесила бюстгальтерами Знак Голливуда для рекламы своего бренда нижнего белья
Pinterest сократит 15% сотрудников, чтобы сосредоточиться на внедрении ИИ

Платформа Pinterest сократит 15% сотрудников, чтобы сосредоточиться на внедрении искусственного интеллекта. Об этом написал The Verge.

Увольнения будут проходить вплоть до конца сентября. Они затронут, по подсчетам СМИ, около 700 человек. В компании сокращение персонала объяснили тремя «трансформационными инициативами».

Pinterest хочет перераспределить ресурсы в пользу сотрудников, ориентированных на ИИ, которые способствуют внедрению новых технологий в работу. Также платформа планирует приоритизировать продукты, основанные на ИИ.

Наконец, по мнению руководства компании, уменьшение штата ускорит трансформацию стратегии продаж. Реструктуризация обойдется Pinterest приблизительно в сумму от 35 до 45 млн долларов.

В октябре Pinterest начал ограничивать распространение ИИ-контента. У пользователей появилась возможность сократить число показываемых сгенерированных картинок.

«Контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, стремительно трансформирует интернет и в настоящее время составляет невероятные 57% всех онлайн-материалов», — отмечали тогда в Pinterest.

До этого в сервисе стали добавлять метки на изображения, которые могли быть созданы или изменены с помощью ИИ. В компании пообещали продолжить совершенствовать эту функцию.

