Эколог из Кении установила рекорд по обниманию дерева. Она простояла у него 72 часа

Кенийская активистка-эколог Труфена Мутони попала в Книгу рекордов Гиннесса, обнимая дерево в течение 72 часов. Об этом сообщили на сайте книги.

22-летняя девушка простояла трое суток, обхватывая дерево. С помощью этого действия она хотела привлечь внимание к необходимости защищать природу. Мутони побила предыдущий рекорд, который составлял чуть более 50 часов.

Труфена не впервые стала мировой рекордсменкой. Она уже становилась ею в феврале 2025 года: тогда Мутони обнимала дерево в течение 48 часов. Но Фредерик Боакье из Ганы превзошел ее достижение.

«Первая попытка была заявлением, способом вновь познакомить человечество с Землей посредством простого сокровенного акта. Вторая попытка была своего рода обязательством. Я поняла, что миру нужно нечто большее, чем просто символика, ему необходимы выносливость, последовательность и доказательства того, что забота о планете — это не мимолетное явление», — заявила Мутони.

Она рассказала, что первая попытка установить рекорд научила ее многому. Девушка поняла, что ей не требуется сухая диета. Напротив, Труфена стала пить больше и тренироваться меньше, чтобы подготовиться к длительному испытанию во второй раз.

«Это имело огромное значение, я совершенно не чувствовала физической усталости во время попытки. Главной проблемой была сонливость, в основном из‑за того, что я не выспалась как следует накануне. В целом этот опыт научил меня, что выносливость — это не вопрос лишений или напряжения, а вопрос подготовки, баланса и уважения возможностей организма», — поделилась рекордсменка.

