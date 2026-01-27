Жюстин Трие поставит психологический триллер «Фонда» с Миа Гот и Эндрю Скоттом

Сидни Суини завесила бюстгальтерами Знак Голливуда для рекламы своего бренда нижнего белья
Якутский скульптор создал статую лошади из конского навоза
Одесса Эзайон присоединилась к новому фильму A24 «Глубокие порезы»
Эколог из Кении установила рекорд по обниманию дерева. Она простояла у него 72 часа
Pinterest сократит 15% сотрудников, чтобы сосредоточиться на внедрении ИИ
Бобби Мореско снимет байопик о Джорджо Армани
В Зюзино в ближайшее время закроется легендарная рюмочная
Enter Shikari анонсировали самый масштабный тур в своей истории
В Москве побит рекорд 1995 года по количеству выпавших за сутки осадков
Тихон Жизневский и Роман Евдокимов выходят на лед в трейлере «Ангелов Ладоги»
В России выступит альтернативная рок-группа Saliva из США
В кинотеатре «Москва» прошел закрытый показ мультфильма «Рыбка унывака. Подводное приключение»
В общественных местах россиян больше всего раздражает ругань, а американцев ― камера
Йоргос Лантимос снял сюрреалистичную рекламу для сервиса доставки еды
«Возвращение в Сайлент Хилл» провалилось в США, но стало лидером проката в России
Жестокость модной индустрии в трейлере документалки Netflix о закулисье «Топ-модели по-американски»
«Коммерсант»: Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России
«На помощь!» стал самым высокооцененным фильмом Сэма Рейми на Rotten Tomatoes
27 января в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков
Итан Хоук сам выполнил все трюки в фильме «Вес», но чувствует себя «неполноценным» из‑за Тома Круза
Ричард Гир сыграет в сериале «The Off Weeks»
Релиз концертного фильма Билли Айлиш перенесли на май
Эмбер Херд заявила, что «потеряла свою способность говорить» после суда с Джонни Деппом
Сериал — продолжение «Рассказа служанки» получил дату релиза
Бренд Levi’s запустил образовательный проект для молодых людей, чтобы научить их зашивать одежду
Дональд Трамп рассказал, что не посетит Супербоул и раскритиковал его хедлайнеров
Ариана Гранде рассказала, что может взять перерыв в работе
Иностранцам с судимостью могут запретить получать российское гражданство

Жюстин Трие поставит психологический триллер «Фонда» с Миа Гот и Эндрю Скоттом

Фото: Christopher Polk/2026GG/Getty Images

Французская кинематографистка Жюстин Трие, обладательница «Оскара» и «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Анатомия падения», снимет психологический триллер «Фонда». В нем сыграют Миа Гот и Эндрю Скотт, сообщил Deadline.

Фильм будет первым англоязычным проектом режиссера. Помимо Гот и Скотта, в проекте снимутся Фрэнк Диллейн и Натан Стюарт-Джаретт («Кэндимен»). Кроме того, Эллисон Дженни («Тоня против всех») ведет переговоры об участии.

Сюжет ленты развернется в идиллической на первый взгляд обстановке. Картина исследует темы горя и одержимости. Она обещает погрузить зрителей в путешествие по глубинам человеческого сознания, где границы здравого смысла стираются.

Производством триллера займутся студии MK2 Films и Studiocanal. Съемки пройдут весной 2026 года. По словам продюсеров, «Фонда» обещает стать интеллектуальным триллером, способным претендовать как на кинонаграды, так и на коммерческий успех.

Расскажите друзьям