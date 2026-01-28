Сидни Суини завесила бюстгальтерами Знак Голливуда для рекламы своего бренда нижнего белья
В Краснодаре уличным музыкантам запретят выступать с 13:00 до 15:00

Фото: Gabriel Gurrola/Unsplash

С 1 марта уличные музыканты в Краснодаре будут обязаны делать двухчасовой перерыв в выступлениях с 13:00 до 15:00. Соответствующее правило вводится краевым законом о тишине и покое граждан, сообщает РИА «Новости». Так, уличные выступления будет можно проводить с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 21:00.

Согласно ранее опубликованному постановлению администрации Краснодара, для организации уличного концерта жителю необходимо подать заявление в городское управление культуры за 20 рабочих дней. Вместе с заявкой необходимо предоставить паспортные данные выступающих, время и место выступления, название группы или творческий псевдоним, жанр, репертуар и, при наличии, видеозапись с примером выступления

Выступать разрешено только на утвержденных городом открытых площадках, а число музыкантов в группе не должно превышать шести человек.

В документе также установлен ряд запретов: ненормативная лексика, политическая агитация, призывы к экстремизму, порча имущества, попрошайничество и обязательный сбор денег за выступление. При этом добровольные пожертвования зрителей артистам разрешены.

