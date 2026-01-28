Nike выпустил кроссовки в коллаборации с «Очень странными делами»

Последний эпизод «Очень странных дел» вышел 31 декабря 2025 года. Многие фанаты полагали, что у сериала есть еще одна серия, которая должна отменить некоторые сюжетные ходы финала. Согласно этой теории, события, которые все приняли за концовку, на самом деле были иллюзией Векны. Вечером 7 января, в предполагаемую дату релиза, массовый наплыв зрителей, искавших новую серию, привел к сбоям в работе Netflix.