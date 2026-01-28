LEGO представила коллекционный шлем Саурона из «Властелина колец»

Компания LEGO представила «Шлем Саурона» из линейки LEGO Icons. Набор состоит из 538 деталей и воспроизводит покрытый шипами шлем главного антагониста саги.
Готовая модель имеет высоту около 33 сантиметров. Конструкторы использовали специальные элементы, чтобы передать зазубренную форму и фактуру, напоминающую черный обсидиан.
Помимо самого шлема, в комплект входит черная подставка с именной табличкой, а также эксклюзивная мини-фигурка Саурона с его легендарной булавой и позолоченным Кольцом всевластия.
Набор уже доступен для предзаказа на официальном сайте LEGO. Начало поставок запланировано на 1 марта 2026 года.