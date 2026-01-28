Кико Костадинов и Crocs представили первую совместную коллекцию обуви на Парижской неделе моды

Четвертый сезон «Теда Лассо» выйдет летом 2026 года. Посмотрите первые кадры
13 спортсменов из России выступят на Олимпиаде в Италии
Двухлетний Джуд Оуэнс из Манчестера стал самым юным обладателем двух рекордов Гиннесса по снукеру
Гильермо дель Торо анонсировал расширенную версию «Франкенштейна»
«Рокки — это я» выйдет в российский прокат
Датчанин спел сыну песню, в которой признался ему в любви на 521 языке
Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа
LEGO представила коллекционный шлем Саурона из «Властелина колец»
Сериал Netflix «Случится что‑то ужасное» выйдет 26 марта
Появился тизер-трейлер детективной драмы «На льду»
Комедия Оливии Уайлд «Приглашение» продана студии A24 на кинофестивале «Сандэнс»
Байкал, Карелия и Петербург — самые красивые места для зимнего отдыха по мнению россиян
Nike выпустил кроссовки в коллаборации с «Очень странными делами»
Спрос на осиновые колья у россиян в 2025 году вырос в четыре раза
В Краснодаре уличным музыкантам запретят выступать с 13.00 до 15.00
Минздрав установил нормы времени по прикладыванию ребенка к груди после родов
Режиссер Сэм Рейми раскрыл рецепт идеальной искусственной крови для фильмов
Число живущих в условиях экстремальной жары людей может удвоиться к 2050 году
Кеке Палмер грабит магазины Деми Мур в тизере-трейлере комедии «I Love Boosters»
Халли Берри сыграет лидера страны в экранизации романа «Президент пропал» Билла Клинтона
Aphex Twin с забытым треком, ставшим вирусным хитом, обогнал по популярности Тейлор Свифт
A$AP Rocky представил коллекцию игровых обложек для нового альбома
Якутский скульптор создал статую лошади из конского навоза
Одесса Эзайон присоединилась к новому фильму A24 «Глубокие порезы»
Эколог из Кении установила рекорд по обниманию дерева. Она простояла у него 72 часа
Pinterest сократит 15% сотрудников, чтобы сосредоточиться на внедрении ИИ
Бобби Мореско снимет байопик о Джорджо Армани
В Зюзино в ближайшее время закроется легендарная рюмочная

Кико Костадинов и Crocs представили первую совместную коллекцию обуви на Парижской неделе моды

Фото: Crocs

На Парижской неделе моды FW 2026 дизайнер Кико Костадинов презентовал свою дебютную коллаборацию с Crocs.

«Партнерство идеально отражает тему коллекции бренда в этом году — „системная интуиция“. В то время как показ был сосредоточен на скульптурном крое и военных мотивах, обувь выделялась, переосмысляя Crocs сквозь призму промышленной утилитарности», — пишет Hypebeast.

1/2
2/2

Новая модель отошла от классического силуэта сабо Crocs. Издание подчеркивает, что дизайн развивает идеи прошлогодней модели Gallery Shoe, приобретая черты гибридного городского ботинка с отсылками к треккинговой обуви и перфоманс-кроссовкам.

Кроссовки выполнены из комбинации зернистой кожи и дышащей сетки, дополнены массивной подошвой и деталями, подчеркивающими их защитные свойства и устойчивость к непогоде.

