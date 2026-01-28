13 спортсменов из России выступят на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе

Центр спортивной подготовки сборных команд России опубликовал итоговый список российских спортсменов, которые в нейтральном статусе примут участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.
В него вошли:
- Аделия Петросян, Петр Гуменник (фигурное катание);
- Алена Крылова, Иван Посашков (шорт-трек);
- Дарья Непряева, Савелий Коростелев (лыжные гонки);
- Ксения Коржова, Анастасия Семенова (конькобежный спорт);
- Никита Филиппов (ски-альпинизм);
- Дарья Олесик, Павел Репилов (санный спорт);
- Семен Ефимов, Юлия Плешкова (горнолыжный спорт).
Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Согласно требованиям МОК, российские cпортсмены будут участвовать в соревнованиях без использования своей государственной символики. Им также запрещено участвовать в параде наций на церемонии открытия.
На предыдущих зимних Играх в Пекине в 2022 году под флагом Олимпийского комитета России выступали 212 спортсменов, которые завоевали 32 медали. Они получили второе место в общекомандном зачете по числу наград.