Би-би-си представила первый трейлер сериала-адаптации «Повелителя мух»

Миусская дюна вновь выросла в Москве после снегопадов
Единственный офлайн-магазин «Лавки» закрылся
В Москве утвердили архитектурную концепцию новой станции метро «Достоевская»
Создатель секс-мода для The Sims 4 рассказал, что его запускают около 400 тыс. раз в день
Стивен Сигал выставил на продажу свой элитный дом на Рублевке
13 спортсменов из России выступят на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе
Двухлетний Джуд Оуэнс из Манчестера стал самым юным обладателем двух рекордов Гиннесса по снукеру
Гильермо дель Торо анонсировал расширенную версию «Франкенштейна»
«Рокки — это я» выйдет в российский прокат
Датчанин спел сыну песню, в которой признался ему в любви на 521 языке
Кико Костадинов и Crocs представили первую совместную коллекцию обуви на Парижской неделе моды
Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа
LEGO представила коллекционный шлем Саурона из «Властелина колец»
Сериал Netflix «Случится что‑то ужасное» выйдет 26 марта
Появился тизер-трейлер детективной драмы «На льду»
Комедия Оливии Уайлд «Приглашение» продана студии A24 на кинофестивале «Сандэнс»
Четвертый сезон «Теда Лассо» выйдет летом 2026 года. Посмотрите первые кадры
Байкал, Карелия и Петербург — самые красивые места для зимнего отдыха по мнению россиян
Nike выпустил кроссовки в коллаборации с «Очень странными делами»
Спрос на осиновые колья у россиян в 2025 году вырос в четыре раза
В Краснодаре уличным музыкантам запретят выступать с 13.00 до 15.00
Минздрав установил нормы времени по прикладыванию ребенка к груди после родов
Режиссер Сэм Рейми раскрыл рецепт идеальной искусственной крови для фильмов
Число живущих в условиях экстремальной жары людей может удвоиться к 2050 году
Кеке Палмер грабит магазины Деми Мур в тизере-трейлере комедии «I Love Boosters»
Халли Берри сыграет лидера страны в экранизации романа «Президент пропал» Билла Клинтона
Aphex Twin с забытым треком, ставшим вирусным хитом, обогнал по популярности Тейлор Свифт
A$AP Rocky представил коллекцию игровых обложек для нового альбома

Би-би-си представила первый трейлер сериала-адаптации «Повелителя мух»

Фото: Би-би-си

Би-би-си опубликовала первый трейлер сериальной адаптации классического романа Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Все четыре серии проекта выйдут 8 февраля.

В основе сюжета — история группы школьников, оказавшихся на необитаемом острове после авиакатастрофы. Попытки создать подобие порядка под руководством Ральфа (Уинстон Сойерс) и его друга Хрюши (Дэвид Маккенна) рушатся, когда Джек (Локс Пратт) увлекает часть мальчиков в дикую охоту и борьбу за власть, что приводит к трагическим последствиям.

Адаптация сохраняет временной контекст оригинала (начало 1950-х годов) и углубляется в ключевые темы романа: природу человека, утрату невинности и проявления маскулинности. Каждая серия названа именем одного из главных героев (Ральф, Хрюша, Саймон, Джек), что позволит взглянуть на события с разных точек зрения.

Проект создан при поддержке семьи Уильяма Голдинга. Сценарий написал Джек Торн («Отрочество», «Темные начала»), а режиссером выступил Марк Манден («Национальное достояние», «Помощь»). Саундтрек написал Кристобаль Тапиа де Веер («Белый лотос»), а главную тему создали Ханс Циммер и Кара Талв из студии Bleeding Fingers Music.

Роман «Повелитель мух», впервые опубликованный в 1954 году, стал мировой классикой и обязательным произведением в школьной программе во многих странах. Его автор, Уильям Голдинг, был удостоен Нобелевской премии по литературе в 1983 году. 

