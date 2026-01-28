Би-би-си представила первый трейлер сериала-адаптации «Повелителя мух»

Би-би-си опубликовала первый трейлер сериальной адаптации классического романа Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Все четыре серии проекта выйдут 8 февраля.
В основе сюжета — история группы школьников, оказавшихся на необитаемом острове после авиакатастрофы. Попытки создать подобие порядка под руководством Ральфа (Уинстон Сойерс) и его друга Хрюши (Дэвид Маккенна) рушатся, когда Джек (Локс Пратт) увлекает часть мальчиков в дикую охоту и борьбу за власть, что приводит к трагическим последствиям.
Адаптация сохраняет временной контекст оригинала (начало 1950-х годов) и углубляется в ключевые темы романа: природу человека, утрату невинности и проявления маскулинности. Каждая серия названа именем одного из главных героев (Ральф, Хрюша, Саймон, Джек), что позволит взглянуть на события с разных точек зрения.
Проект создан при поддержке семьи Уильяма Голдинга. Сценарий написал Джек Торн («Отрочество», «Темные начала»), а режиссером выступил Марк Манден («Национальное достояние», «Помощь»). Саундтрек написал Кристобаль Тапиа де Веер («Белый лотос»), а главную тему создали Ханс Циммер и Кара Талв из студии Bleeding Fingers Music.
Роман «Повелитель мух», впервые опубликованный в 1954 году, стал мировой классикой и обязательным произведением в школьной программе во многих странах. Его автор, Уильям Голдинг, был удостоен Нобелевской премии по литературе в 1983 году.