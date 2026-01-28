Лиса из Blackpink стала лицом новой коллекции Skims × Nike



Skims и Nike в качестве коллаборации выпустили новую весеннюю коллецию, вдохновленную эстетикой «балеткор», пишет издание HypeBae. Ее лицом стала кей-поп артистка Лиса.



В нее входят гетры, болеро и леггинсы для занятий в студии или тренажерном зале и другие позиции. Они представлены в простой цветовой гамме: розовый, черный, серый и коричневый. Вещи можно будет приобрести с 5 февраля на веб-сайтах Nike и SKIMS, а также в некоторых розничных магазинах.



«Когда я выступаю, главное для меня — выглядеть великолепно и при этом иметь возможность двигаться и танцевать. Коллекция Skims × Nike настолько удобная и легкая, что я чувствую себя уверенно, надевая ее везде — от репетиций до путешествий и даже для отдыха дома. В ней легко жить, она потрясающе выглядит и идеально вписывается в мою повседневную жизнь».







