H&M возрождает премию для молодых дизайнеров после пятилетнего перерыва

«Мы знаем, что нам есть что дать. У нас в компании много экспертизы, которой мы действительно хотим поделиться. Молодым дизайнерам всегда была нужна поддержка и поощрение, возможно, сейчас больше, чем когда-либо, поскольку мир становится все сложнее и сложнее для независимых дизайнеров», — сказала Йоханссон.