H&M возрождает премию для молодых дизайнеров после пятилетнего перерыва

Шведский гигант масс-маркета H&M объявил о возобновлении собственной премии дизайнеров (H&M Design Award), которая не проводилась с 2021 года из-за пандемии. Об этом сообщает WWD.

Креативный консультант и глава дизайн-направления H&M Анн-Софи Йоханссон отметила, что обновленная программа станет крупнейшей за всю историю премии. Главный приз увеличили до 150 тыс. евро и ввели годовую программу менторства.

Победитель получит экспертную поддержку в области устойчивого развития, производства, маркетинга и коммуникаций, а его дипломная коллекция будет выпущена и поступит в продажу онлайн и в избранные магазины H&M.

«Мы знаем, что нам есть что дать. У нас в компании много экспертизы, которой мы действительно хотим поделиться. Молодым дизайнерам всегда была нужна поддержка и поощрение, возможно, сейчас больше, чем когда-либо, поскольку мир становится все сложнее и сложнее для независимых дизайнеров», — сказала Йоханссон.

География конкурса также расширилась. Впервые к участию приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры из более 60 учебных заведений из 25 стран, включая Австралию, Мексику, Польшу, Испанию и Колумбию.

Участникам необходимо представить свою выпускную коллекцию в категориях мужской или женской одежды. «Мы ищем смелые, инновационные работы, которые раздвигают границы и заставляют нас хотеть увидеть больше», — пояснила Йоханссон.

Прием цифровых портфолио стартует в январе. В октябре будет объявлен шорт-лист из 20 полуфиналистов, отобранных внутренним жюри из экспертов группы H&M. В ноябре профессиональное жюри определит восемь финалистов, каждый из которых получит по 10 000 евро, и назовет главного победителя.

