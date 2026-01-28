Американка приютила голубя и теперь везде ходит с ним
Apple TV анонсировала дату выхода второго сезона триллера «Криминальное прошлое»

Стриминговый сервис Apple TV объявил, что второй сезон британского триллера «Криминальное прошлое» с Питером Капальди и Куш Джумбо в главных ролях выйдет 22 апреля. Завершится сезон 10 июня.

Сериал вновь объединит двух принципиально разных полицейских: детектива — главного инспектора Дэниела Хегарти (Капальди) и детектива-сержанта Джун Ленкер (Джумбо).

На этот раз их вынужденное сотрудничество начнется после убийства молодого человека на политическом митинге. Расследование быстро выйдет за рамки обычного уголовного дела и превратится в тайную операцию по предотвращению теракта, который готовят ультраправые в центре Лондона.

Создателем «Криминального прошлого» стал Пол Ратман. К касту второго сезона присоединились Дастин Демри-Бернс, Лука Паскуалино, Лютер Форд, Линдси Маршалл и Питер Салливан.

