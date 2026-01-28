Эмма Уиллис рассказала, что Брюс Уиллис не осознает своего диагноза
Apple TV анонсировала дату выхода второго сезона триллера «Криминальное прошлое»
H&M возрождает премию для молодых дизайнеров после пятилетнего перерыва
Лиса из Blackpink стала лицом новой коллекции Skims × Nike
Самозапрет на кредиты на «Госуслугах» установил 21 млн россиян
Би-би-си представила первый трейлер сериала — адаптации «Повелителя мух»
Единственный офлайн-магазин «Лавки» закрылся
Миусская дюна вновь выросла в Москве после снегопадов
В Москве утвердили архитектурную концепцию новой станции метро «Достоевская»
Создатель секс-мода для The Sims 4 рассказал, что его запускают около 400 тыс. раз в день
Стивен Сигал выставил на продажу свой элитный дом на Рублевке
13 спортсменов из России выступят на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе
Двухлетний Джуд Оуэнс из Манчестера стал самым юным обладателем двух рекордов Гиннесса по снукеру
Гильермо дель Торо анонсировал расширенную версию «Франкенштейна»
«Рокки — это я» выйдет в российский прокат
Датчанин спел сыну песню, в которой признался ему в любви на 521 языке
Кико Костадинов и Crocs представили первую совместную коллекцию обуви на Парижской неделе моды
Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа
LEGO представила коллекционный шлем Саурона из «Властелина колец»
Сериал Netflix «Случится что‑то ужасное» выйдет 26 марта
Появился тизер-трейлер детективной драмы «На льду»
Комедия Оливии Уайлд «Приглашение» продана студии A24 на кинофестивале «Сандэнс»
Четвертый сезон «Теда Лассо» выйдет летом 2026 года. Посмотрите первые кадры
Байкал, Карелия и Петербург — самые красивые места для зимнего отдыха по мнению россиян
Nike выпустил кроссовки в коллаборации с «Очень странными делами»
Спрос на осиновые колья у россиян в 2025 году вырос в четыре раза
В Краснодаре уличным музыкантам запретят выступать с 13.00 до 15.00
Минздрав установил нормы времени по прикладыванию ребенка к груди после родов

Американка приютила голубя и теперь везде ходит с ним

Фото: @abby.jardine

Жительница Нью-Йорка Эбби Джардин приютила и вырастила голубя, теперь они лучшие друзья. 

Со своей голубкой по кличке Пидж Джардин везде ходит вместе, будь то по делам, на встречу с друзьями, на прогулку или даже на вечеринку. Девушка носит пернатого питомца в специальной сумочке. 

Видео: @abby.jardine

С Пидж Джардин познакомилась, когда той было всего около трех недель, птенец выпал из гнезда рядом с ее домом. «Она пыталась спрятаться в уголке рядом с мусором возле моего дома», ― рассказала Эбби изданию What’s The Jam.

Девушка несколько раз проверяла, все ли в порядке с птенцом, она переживала, ведь вокруг была оживленная улица. В итоге Джардин взяла голубку домой, решив, что позаботится о ней пару недель, а потом отпустит.

Однако со временем между девушкой и птицей образовалась связь: Джардин поняла, что Пидж умная, ласковая и отлично себя чувствует в качестве питомца. К тому же и Пидж, будучи птенцом, быстро привязалась к своей спасительнице.

Когда голубка подросла, девушка начала брать ее везде с собой. Первая поездка в такси, по словам Эбби, прошла на удивление хорошо, а Пидж понравилось смотреть в окно машины.  

Видео: @abby.jardine

«Я почувствовала себя увереннее и стала выходить с ней в город, включая метро. Думаю, поскольку это стало для нее нормой еще в раннем возрасте, ей совсем не страшно. Это похоже на социализацию щенка», ― поделилась девушка. 

Недавно она выложила ролик, где Пидж наблюдает, как другие голуби в парке пытаются поесть из коробки от пиццы. «Пидж явно была заворожена, но немного в ужасе, так что мы начали снимать ее реакцию. Из-за своего образа жизни она вообще не понимает, что такое дефицит еды, и от этого ее реакция была еще смешнее», ― сказала Джардин. 

Видео с подписью «Кажется, ей больше нравится ее образ жизни» набрало свыше 2 млн просмотров, 238 тыс. лайков и 900 комментариев.

Видео: @abby.jardine

Эбби Джардин отмечает, что за голубкой очень легко ухаживать: «Она ест смесь зерна для голубей и получает кальциевую минеральную добавку — и то и другое всегда у нее в доступе. Несколько раз в неделю она купается в миске с водой, которую я ей оставляю <…> Когда ей было около шести месяцев, она начала нести яйца — они не вылупляются, она же одна, — и теперь каждый месяц строит гнездо и заботится о своих яйцах. Это невероятно мило».

Как отмечает What’s The Jam, обычно в качестве домашних питомцев голуби живут больше 15 лет, а на улице — всего два-три года.

