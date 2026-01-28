Американка приютила голубя и теперь везде ходит с ним

Эбби Джардин отмечает, что за голубкой очень легко ухаживать: «Она ест смесь зерна для голубей и получает кальциевую минеральную добавку — и то и другое всегда у нее в доступе. Несколько раз в неделю она купается в миске с водой, которую я ей оставляю <…> Когда ей было около шести месяцев, она начала нести яйца — они не вылупляются, она же одна, — и теперь каждый месяц строит гнездо и заботится о своих яйцах. Это невероятно мило».