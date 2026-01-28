Американка приютила голубя и теперь везде ходит с ним
СК возобновил дело против сестер Хачатурян

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Следственный комитет возобновил уголовное дело в отношении сестер Ангелины, Марии и Крестины Хачатурян, которых обвиняли в убийстве их отца. Об этом сообщают ТАСС и «Коммерсант» со ссылкой на адвоката одной из девушек Алексея Паршина. 

Дело возобновили, чтобы определить, действовали ли сестры в пределах необходимой самообороны или это было именно убийство. Как отметил адвокат, ни защита, ни СКР пока не получили текст решения Мосгорсуда в отношении Михаила Хачатуряна, который был осужден за насилие над дочерьми.

Как только защита получит постановление Мосгорсуда, она подаст ходатайство о прекращении дела сестер Хачатурян, поскольку они действовали в состоянии необходимой обороны. Это, по словам адвоката, подтверждается приговором Бутырского суда Москвы, вынесенным Хачатуряну посмертно.

Паршин отметил, что сейчас сестры находятся под запретом определенных действий ― им запрещено общаться друг с другом, с журналистами и свидетелями по делу. 

Михаила Хачатуряна убили в июле 2018 года. По версии следствия, его зарезали в квартире его дочери — сестры Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян. Они дали признательные показания и рассказали, что отец годами издевался над ними, насиловал, избивал, запрещал ходить в школу и пользоваться соцсетями.

Сестрам Хачатурян вменялось убийство, совершенное по предварительному сговору. Защита сестер утверждала, что они действовали в рамках необходимой самообороны. В сентябре 2018 года девушек освободили из СИЗО под запрет определенных действий. Дела против сестер дошли до суда, но были возвращены в прокуратуру.

Уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна возбудили в 2021 году. В апреле 2025-го его посмертно признали виновным в начилии над дочерьми. 

